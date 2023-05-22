Во Владимирской области открылся новый фельдшерско-акушерский пункт. Пресс-служба администрации...

Во Владимирской области открылся новый фельдшерско-акушерский пункт.Пресс-служба администрации Камешковского района сообщила об открытии нового фельдшерско-акушерского пункта в Краснознаменском 19 мая.Оснащенный по всем необходимым современным стандартам, объект введен в эксплуатацию.ФАП будет оказывать первую медицинскую помощь не только жителям поселка, но и близлежащих деревень Харламово, Арефино и Вакурино. Это порядка 250 человек.Новый ФАП заменяет старый медпункт, который когда-то располагался в деревянном строении жилого квартирного дома. С появлением нового пункта неудобства остались в прошлом, ведь отапливать старый медпункт приходилось дровами (до установки электроотопления), а больные и жильцы дома просто делили две половины одного здания.У нового ФАПа отдельная территория и комфортный подъезд. Такое событие не могло не обрадовать жителей поселка. Глава администрации района Анатолий Курганский и заместитель председателя Заксобрания области Вячеслав Картухин выступили на открытии ФАПа, где отметили важность положительных изменений в системе здравоохранения региона и подчеркнули, что в Камешковском районе обновления пунктов первой медицинской помощи будут продолжаться - это важная государственная задача.По их словам, каждый житель Владимирской области должен иметь возможность получить своевременную медицинскую помощь, даже если проживает в отдаленных населенных пунктах.Многодетная мама Нина Малова из Краснознаменского поселка выразила благодарность от имени всех жителей.ФАП уже готов принимать первых пациентов. Но до конца года планируется ввести в эксплуатацию еще три таких пункта - поселке Новки, в селе Патакино, в поселке Дружба в рамках нацпроекта "Здравоохранение"Фото - пресс-служба администрации Камешковского района