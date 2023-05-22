Их мощность оценивается от 5 до 10 баллов.

Во Владимирской области ожидаются дожди и мощные магнитные бури. Об этом сообщают синоптики.Днём 23 мая метеорологи прогнозируют до +25 градусов Цельсия. К вечеру похолодает до +14. На небе будет переменная облачность. Давление составит 751-753 мм ртутного столба. Скорость юго-восточного ветра не превысит 3-5 метров в секунду.Владимирцев предупреждают о продолжительных магнитных бурях, которые наступят 24 мая. Их мощность оценивается от 5 до 10 баллов. Активность сохранится до 26 мая.Последствия космического явления сильнее всего на себе почувствуют метеочувствительные люди. Им стоит повременить с физическими нагрузками и дальними поездками, запастись лекарствами, соблюдать диету, а при ухудшении состояния здоровья - обратиться к врачу.С 24 числа и до конца недели в регионе прогнозируются сильные ливни.