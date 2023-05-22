Во Владимирской области пенсионерка отдала все свои сбережения мошенникам, чтобы спасти...

Во Владимирской области пенсионерка отдала все свои сбережения мошенникам, чтобы спасти дочь.19-летнего афериста (жителя Московской области) удалось задержать на территории города Владимира. Выяснилось, что он похитил полмиллиона рублей у женщины, «помогая», якобы, спасти её дочь.В середине мая в дежурную часть полиции Киржачского района обратилась 87-летняя местная жительница, которая сообщила, что стала жертвой телефонных мошенников. Об этом информирует пресс-служба региональной прокуратуры.Поверив словам мошенников, что ее дочь привлекут к уголовной ответственности, пожилая женщина отдала все свои сбережения прибывшему курьеру.19-летний житель Подмосковья, получив крупную сумму, направился в торговый центр, где совершил перевод через банкомат. Уже позднее молодой человек отправился в город Владимир. Именно там его впоследствии и задержали оперативники.Обвиняемый в содеянном сознался. Как оказалось, за свою курьерскую «работу» он взял 10%.В настоящее время следователем Отделения МВД России по Киржачскому району возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества. Подозреваемого заключили под стражу.Фото: pxfuel.com