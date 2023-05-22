Присоединяйтесь, и вместе мы сможем спасти берега наших рек и озер.

Уже совсем скоро придет лето и все мы будем любоваться яркими восходами и закатами, наслаждаться красотой водоемов и их прибрежных зон. Если с рассветами все просто и испортить их может лишь ненастная погода, то прекрасные и чистые прибрежные зоны встретишь не везде и не всегда.Все мы знаем: вода - это источник жизни. Реки, моря, озера дают нам не только чистую воду, но и пищу, транспортную доступность к самым отделенным населенным пунктам, а так же отдых, будь он туристическим или семейным. Но, к сожалению, многие виды человеческой деятельности оставляют следы на водных артериях нашей страны. И в наших силах все исправить. Заботясь о прибрежных зонах сегодня, сохраняя их первородную чистоту, мы помогаем окружающей среде снабжать нас такой важной и необходимой для жизни водой.26 мая 2023 года состоится природоохранная акции «Убери за собой»!. Субботники одновременно будут запущены в 50 субъектах Российской Федерации, в том числе и на территории Владимирской области.При поддержке Министерства природопользования и экологии Владимирской области, Министерства образования и молодежной политики Владимирской области, совместно с волонтерским объединение «Делай!» ГБУ ВО «Экорегион» организуют природоохранную акцию по расчистке берегов реки Каменки в г. Суздаль. Все желающие могут присоединиться к данному мероприятию.Акция «Убери за собой»! проводится с целью популяризации полезных экологических привычек, повышения экологической культуры и оздоровления окружающей среды. Так, например, в 2022 году по итогам акции по всей России удалось собрать и передать на утилизацию более 120 тонн отходов, которые были собраны неравнодушными участниками мероприятия.Всю необходимую информацию о точном месте проведения и времени акции вы сможете найти на сайте или на официальной странице учреждения в социальной сети .Присоединяйтесь, и вместе мы сможем спасти берега наших рек и озер.