При выполнении контрактных строительных работ в одном из учреждений здравоохранения в городе Коврове, фигурант мошенническим путем завладел деньгами в сумме более 1 млн рублей.

18 мая следователем следственного управления УМВД России по городу Владимиру по материалам Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего предпринимателя из Московской области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».Оперативники УЭБиПК регионального Управления МВД России выявили, что в период с июня 2020 года по август 2022 года фигурант, являясь директором общества с ограниченной ответственностью, выполняя по заключенному контракту строительные работы в одном из корпусов учреждения здравоохранения в городе Коврове, мошенническим путем завладел деньгами в сумме более 1 миллиона рублей, принадлежащих государственному бюджетному учреждению.Установлено, что стеновые панели для внутренней отделки помещений, которые поставил и установил предприниматель, не соответствуют проектно-сметной документации, оказались более дешевого и низкого качества.Расследование уголовного дела продолжается. Следствие во взаимодействии с сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД проводят дальнейшие мероприятия, направленные на документирование противоправной деятельности предпринимателя.