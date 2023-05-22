О работе РЭО членов Общественного совета проинформировал временно исполняющий обязанности начальника районного Отдела ГИБДД майор полиции Сергей Богданов.

В рамках ежегодно проводимой акции «Гражданский мониторинг» члены Общественного совета при Межмуниципальном отделе МВД России «Гусь-Хрустальный» ознакомились с работой регистрационно-экзаменационного отделения ГИБДД.Временно исполняющий обязанности начальника районной Госавтоинспекции Сергей Богданов провел экскурсию по зданию и проинформировал общественников о деятельности подразделения, специфике работы, ответил на вопросы. Майор полиции рассказал о наиболее востребованных у населения государственных услугах, таких как регистрация и снятие с регистрационного учета транспортных средств, замена водительского удостоверения. Важная сфера деятельности РЭО – оказание государственной услуги по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений. Члены Совета проверили оснащенность экзаменационного класса и смогли понаблюдать за ходом сдачи теоретического экзамена.Общественники осмотрели зал приема и выдачи документов, информационные стенды, ознакомились с алгоритмом оказания государственных услуг. Пообщались с посетителями регистрационно-экзаменационного отделения Госавтоинспекции и выслушали их мнение по поводу качества оказания запрашиваемых ими услуг.- Проверяем РЭО мы не в первый раз, - резюмировала визит общественников председатель Совета Наталья Турнаева. - Уровень оказания населению государственных услуг остается стабильно высоким, что подтверждают и сами посетители, с которыми нам удалось пообщаться. Услуги оказываются качественно и в установленные сроки. Отдельно отмечу доступность отделения для маломобильных граждан.По итогам проверки общественники дали положительную оценку, отмечая качественную организацию и выполнение служебных обязанностей, вежливое общение с гражданами, профессионализм сотрудников РЭО Госавтоинспекции МО МВД России «Гусь-Хрустальный».