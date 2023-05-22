В ходе досмотра легкового автомобиля задержанного в салоне под обшивкой сидений полицейские обнаружили и изъяли несколько вакуумных брикетов с порошкообразным веществом бежевого цвета.

Оперативники УНК УМВД России по Владимирской области совместно с коллегами из ГУНК МВД России и ОМВД России по Петушинскому району при силовой поддержке регионального отряда специального назначения «Гром» в результате реализации оперативной информации задержали в городе Покрове 30-летнего жителя Коврова, подозреваемого в незаконном обороте наркотических средств.В ходе досмотра легкового автомобиля задержанного в салоне под обшивкой сидений полицейские обнаружили и изъяли несколько вакуумных брикетов с порошкообразным веществом бежевого цвета. Проведённое специалистами ЭКЦ УМВД России по Владимирской области исследование подтвердило, что изъятое является синтетическим наркотиком массой почти 5 килограммов.Предварительно установлено, что подозреваемый, который сам является потребителем запрещённых веществ, приобрёл наркотическое средство на территории Союзного государства, перевёз через границу и планировал сбыть во Владимирской области бесконтактным способом. В поездку он пригласил своего знакомого, не рассказав ему о своих преступных намерениях.Задержанный дал признательные показания. В настоящее время следователем СО ОМВД России по Петушинскому району в отношении гражданина возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228. 1 и ч. 4 ст. 229. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Информация опубликована на портале "МВД Медиа"