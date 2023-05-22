Во Владимирской области задержан 30-летний житель Коврова, перевозивший 5 кг наркотика. Как...

Во Владимирской области задержан 30-летний житель Коврова, перевозивший 5 кг наркотика.Как сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области (а также портал mvdmedia.ru), в процессе досмотра легкового автомобиля задержанного в салоне (под обшивкой сидений) полицейские обнаружили несколько вакуумных брикетов с порошкообразным веществом.Исследование подтвердило, что это синтетический наркотик массой около 5 килограммов.Предварительно установлено, что подозреваемый, являясь потребителем запрещённых веществ, приобрёл наркотик на территории Союзного государства. Далее он перевёз его через границу и планировал сбыть во Владимирской области.Подозреваемый пригласил с собой в поездку знакомого, не рассказав ему о своих планах.В итоге задержанный дал признательные показания. В настоящее время следователем СО ОМВД России по Петушинскому району возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228. 1 и ч. 4 ст. 229. 1 Уголовного кодекса РФ. Фигуранта заключили под стражу.Фото: пресс-служба УМВД России по Владимирской области, портал mvdmedia.ru