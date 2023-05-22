Во Владимирской области зафиксированы многочисленные нарушения требований пожарной безопасности. В...

Во Владимирской области зафиксированы многочисленные нарушения требований пожарной безопасности.В Камешковском районе была проведена проверка исполнения органами местного самоуправления законодательства о пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.Выяснилось, что в муниципальном образовании — Пенкинское, в деревнях Леонтьево, Сынково, Марьинка, Пенкино, Краснораменье, посёлке Санаторий им. Ленина (примыкающих к лесу) отсутствует обустроенная минерализованная полоса, необходимая для «исключения перехода природных пожаров на территории населенных пунктов».Сообщается, что несмотря на то, что в происходит в регионе (4 класс опасности), руководитель и ответственные за пожарную безопасность в администрации сельского поселения, не прошли обучение по программам «пожарно-технического минимума».Отмечается, что: «Администрацией муниципального образования Вахромеевское не обустроены минерализованные полосы в посёлке им. Максима Горького и деревне Рябиновка».В Рябиновке не оказался (не оборудован) и источник наружного противопожарного водоснабжения.Как итог: прокуратурой района главам администраций муниципальных образований Пенкинское и Вахромеевское внесены представления.Кроме того, сообщается, что виновные должностные лица привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ («нарушения требований пожарной безопасности»). Им придётся заплатить штрафы.Фото: pxfuel.com