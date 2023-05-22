Актриса поделилась, что из-за состояния мужа ей приходится отказывать себе в важном.

Актриса поделилась, что из-за состояния мужа ей приходится отказывать себе в важном.Последние недели имя Юлии Высоцкой почти у всех на слуху. Не так давно на просторах Интернета завирусились архивные кадры кулинарного шоу "Едим дома", в котором ведущая делилась секретами приготовления самых разных блюд. С тех пор на супругу Андрея Кончаловского обрушилась не только небывалая популярность, но и критика.Пока общественность активно обсуждала ролики с участием Высоцкой, сама она хранила молчание. Впрочем, многие поклонники даже и не надеялись увидеть реакцию Юлии на происходящее. Не секрет, что актриса не любит откровенничать с публикой и делиться своими чувствами. Зато знаменитость очень трепетно относится к чужим переживаниями.Юлия Высоцкая поддержала артистку Юлию Меньшову, которая накануне поделилась личным в своем блоге. Ведущая "Едим дома" сделала репост откровенной записи из телеграм-канала актрисы. В посте Меньшова рассказала, что очень любит собак, но не может заводить домашних любимцев из-за заболевания мужа. Оказалось, супруг звезды Игорь Гордин страдает от серьезной аллергии."Жаль только у моего мужа адская аллергия именно на собак. Причем не на шерсть, а на какой-то внутренний секрет, вырабатываемый то ли в слюне собак, то ли как-то еще. Короче, таблетки тут не помогают", – поделилась своей болью Меньшова.