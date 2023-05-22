За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 30 ДТП, в которых 7 человек погибли и 36 человек получили ранения.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 30 дорожно-транспортных происшествий, в которых 7 человек погибли и 36 человек получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 4 детей.Полицейскими оформлено 277 происшествий с материальным ущербом.Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлены 99 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.г. ВладимирПо предварительной информации, 15.05.2023 г. около 18:25 на 2 км автодороги Р-132 «Золотое кольцо» (западное соединение с автодорогой М-7 «Волга») водитель автомобиля «Чанган», 1989 г.р., совершила столкновение с движущимся впереди в попутном направлении автомобилем «МАЗ» под управлением водителя 1991 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «Чанган» направлена на амбулаторное лечение.По предварительной информации, 15.05.2023 г. около 19:40 в г. Владимире на ул. Тракторная у д. 50 водитель автомобиля «Мазда», 1999 г.р., при повороте налево не предоставил преимущество стави движущемуся во встречном направлении мопеду «Ямасаки» под управлением водителя 2000 г.р., в результате чего произошло столкновение. В результате ДТП водитель мопеда направлен на амбулаторное лечение.Судогодский районПо предварительной информации, 16.05.2023 г. около 21:30 на 301 км автодороги «Р-132 Золотое кольцо» в Судогодском районе водитель 1986 г.р., управляя автомобилем марки «Киа», не справился с управлением и совершил съезд в правый кювет по ходу движения в сторону г. Муром кювет. В результате ДТП водитель автомобиля направлен на амбулаторное лечение.Муромский районПо предварительной информации, 16.05.2023 г. около 22:30 в г. Муром на ул. Механизаторов у д. 48А водитель автомобиля «Мерседес», 1985 г.р., при выезде на дорогу с прилегающей территории не предоставил преимущество и допустил столкновение с мопедом «Альфа» под управлением водителя 1983 г.р. В результате ДТП водитель мопеда госпитализирован.Ковровский районПо предварительной информации, 18.05.2023 г. около 16:08 в г. Коврове у д. 6 по ул. Фёдорова водитель 1980 г.р., управляя автомобилем «Ситроен», при выезде с прилегающей территории не уступила дорогу автомобилю «Шевроле» под управлением водителя 1982 г.р., в результате чего произошло столкновение. В результате ДТП водитель автомобиля «Ситроен» госпитализирована.Петушинский районПо предварительной информации, 19.05.2023 г. около 05:30 на 137 км автодороги М-7 «Волга» в Петушинском районе, водитель автомобиля «Форд», 1970 г.р., двигаясь по правой полосе в сторону г. Владимира, допустил наезд на расположенное слева металлическое ограждение, разделяющее потоки ТС встречного движения, после чего допустил наезд на металлическое ограждение, расположенное справа с последующим съездом в кювет и наездом на дерево. В результате ДТП водитель автомобиля направлен на амбулаторное лечение.Судогодский районПо предварительной информации, 19.05.2023 г. около 12:10 на 67 км автодороги «Владимир-Муром-Арзамас» в Судогодском районе, водитель 1961 г.р., управляя автомобилем «Дэу», двигаясь со стороны г. Владимира в сторону г. Мурома, допустил съезд на правую обочину, в результате чего потерял контроль над управлением автомобиля, выехал на встречную полосу дороги, где совершил столкновение с автомобилем «Хендай» под управлением водителя 1991 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «Дэу» и его пассажир 1963 г.р. госпитализированы.Муромский районПо предварительной информации, 20.05.2023 г. около 01:10 минут, в г. Муром на ул. Ленинградская у д. 32/1 водитель автомобиля «Рено», 1987 г.р., совершил столкновение с двигающимся слева прямо автомобилем «ВАЗ» под управлением водителя 1956 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» госпитализирован, его пассажир 1986 г.р. направлен на амбулаторное лечение.Ковровский районПо предварительной информации, 21.05.2023 г. около 15:05 у д. 25 по ул. Дегтярева в г. Коврове, водитель 1985 г.р., лишенный права управления транспортным средством, управляя автомобилем «Шевроле», при выполнении поворота налево на разрешающий сигнал светофора, не уступила дорогу и совершила столкновение с автомобилем «Мерседес» под управлением водителя 1988 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «Шевроле» и ее пассажиры 1986 г.р. и 1989 г.р. направлены на амбулаторное лечение.Региональная Госавтоинспекция предупреждает! Участникам дорожного движения необходимо быть предельно внимательными на дорогах: соблюдайте скоростной режим, безопасную дистанцию и боковой интервал при управлении автомобилем, не допускайте резкого маневрирования. Особо осторожными необходимо быть в местах торможения транспортных средств: вблизи остановок общественного транспорта, перед светофорами, перекрестками, нерегулируемыми пешеходными переходами. Не подвергайте опасности свою жизнь и жизнь других участников дорожного движения!