Злоумышленница вместе с другими работниками коммерческой организации заключала с клиентами договоры об оказании услуг по личностному росту и подбору спутников жизни...

«Сотрудниками Отдела уголовного розыска ОМВД России по Басманному району г. Москвы задержана жительница столицы. Бывшая сотрудница брачного агентства подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.Предварительно установлено, что в 2021 году злоумышленница вместе с другими работниками коммерческой организации заключала с клиентами договоры об оказании услуг по личностному росту и подбору спутников жизни. Одна из обратившихся в полицию потерпевших заплатила агентству более миллиона рублей, другая отдала в общей сложности пять миллионов 900 тысяч рублей, третья – свыше десяти миллионов. Однако условия договоров исполнены не были, а офис в центре столицы, в котором располагалась организация, закрылся. Следователем ОМВД России по Басманному району возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ. В отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех соучастников и эпизодов противоправной деятельности», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.