Житель Владимирской области ударил своего зятя в сердце ножом. СК региоеа расследуется уголовное...

Житель Владимирской области ударил своего зятя в сердце ножом.СК региоеа расследуется уголовное дело в отношении 55-летнего жителя города Александров по обвинению в покушении на убийство.По версии следствия, в вечером 16 мая он в ходе бытового конфликта нанес удар ножом в область сердца своему зятю. И скрылся с места преступления. Потерпевший выжил так как ему была своевременно оказана медицинская помощь, сообщила пресс-служба СУ СК по Владимирской области.Подозреваемый задержан по горячим следам при взаимодействии с органами внутренних дел и заключен под стражу.Фото https://www.pxfuel.com