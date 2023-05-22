Житель Владимирской области ударил своего зятя в сердце ножом.
СК региоеа расследуется уголовное...
Житель Владимирской области ударил своего зятя в сердце ножом.
СК региоеа расследуется уголовное дело в отношении 55-летнего жителя города Александров по обвинению в покушении на убийство.
По версии следствия, в вечером 16 мая он в ходе бытового конфликта нанес удар ножом в область сердца своему зятю. И скрылся с места преступления. Потерпевший выжил так как ему была своевременно оказана медицинская помощь, сообщила пресс-служба СУ СК по Владимирской области.
Подозреваемый задержан по горячим следам при взаимодействии с органами внутренних дел и заключен под стражу.
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