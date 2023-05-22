Жителей Владимирской области ожидает «день затишья» перед ливнями и сильная магнитная буря. 23 мая...

Жителей Владимирской области ожидает «день затишья» перед ливнями и сильная магнитная буря.23 мая во Владимире и области синоптики «Гисметео» обещают до +25°C тепла днём.К вечеру температура опустится до +16°C, а ночью будет держаться на отметке +14°C.Осадки не ожидаются, но и солнца будет не так много, как хотелось бы в конце мая.Давление к вечеру опустится с 753 мм рт.ст. до 751 мм рт.ст.Ветер будет юго-восточный, 2.4 метра в секунду. Прогнозируемая влажность воздуха — 50%.Настоящий «день затишья» перед бурей! Институт космических исследований РАН предупреждает о магнитной «атаке» 24 мая. Магнитная буря оценивается специалистами по коэффициенту «5» из «10-ти». Её активность сохранится до 26 мая.В ближайшие дни метеочувствительных людей предупреждают о возможных головных болях (мигрени). Кого-то будут беспокоить учащенное сердцебиение, бессонница и перепады давления.С 24 мая (со среды) и до конца недели (28 мая) на территорию Владимирской области придут сильные ливни.Фото: pxfuel.com