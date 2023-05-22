Эту сумму задолжал женщине Пенсионный Фонд с 2011 года, именно с тех пор ей перестали выплачивать пенсию по старости. О том, как это получилось, рассказали в прокуратуре. В надзорные органы

Эту сумму задолжал женщине Пенсионный Фонд с 2011 года, именно с тех пор ей перестали выплачивать пенсию по старости. О том, как это получилось, рассказали в прокуратуре. В надзорные органы обратилась пенсионерка – ей не выплачивали деньги с 2011 года. Сначала бабушка обратилась в Пенсионный фонд самостоятельно – там ей предложили выплатить пенсию за последние