35-летнюю женщину вычислили сотрудники ФСБ. Как оказалось, она вышла замуж за мужчину, который разделял идеологию радикального ислама. В 2015 году женщина покинула Россию, и через Турцию

35-летнюю женщину вычислили сотрудники ФСБ. Как оказалось, она вышла замуж за мужчину, который разделял идеологию радикального ислама. В 2015 году женщина покинула Россию, и через Турцию вылетела в Сирию. Злоумышленница заключила с иностранцем шариатский брак. Находясь на подконтрольной боевикам территории, женщина помогала в ведении домашнего хозяйства, приготовления пищи и оказания медицинской помощи. В 2019 году