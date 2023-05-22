15-летний наследник Дианы Гурцкая и скончавшегося на днях Петра Кучеренко вышел на связь.

15-летний наследник Дианы Гурцкая и скончавшегося на днях ПетраКучеренковышел на связь.Замминистра науки и высшего образования РФ, доктор юридических наук, муж народной артистки России Дианы Гурцкая скончался 20 мая 2023 года, возвращаясь из Кубы – с командировки. Чиновнику стало плохо в самолете, который позже экстренно приземлился в Минеральных Водах для оказания медпомощи. Мужчину спасти не удалось. Причиной смерти, предположительно, стал сердечный приступ.Для Дианы Гурцкая смерть мужа, разумеется, стала ударом. Говорят, внезапно оказавшаяся вдовой певица кричала и плакала. На связь в соцсетях она пока не выходит. Объявился юный сын Константин, которому скоро исполнится 16 лет. Во "ВКонтакте" он , на котором запечатлен вместе с отцом. "Спасибо, папа. Люблю", – подписал кадр мальчик, обратившись таким образом к покойному отцу.Кучеренко-младший также поблагодарил неравнодушных людей за поддержку, которая в настоящий момент для него очень важна. Он призвал всех ценить родных людей и говорить им о своих чувствах. "Цените каждый момент с ними, жизнь – жестокая штука", – написал Константин.После смерти Петра Кучеренко выяснилось, что весь последний год он принимал антидепрессанты и транквилизаторы. По словам друзей мужа Дианы Гурцкая, его состояние оставляло желать лучшего. О том, как выглядел знаменитый чиновник в последнее время, "Дни.ру" ранее.