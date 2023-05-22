На фестивале военного кино первый художественный фильм об СВО получил приз за новаторство.

На фестивале военного кино первый художественный фильм об СВО получил приз за новаторство.Российский боевик «Лучшие в аду» Евгения Пригожина статуэтку «Золотой меч» на XXI Международном фестивале военного кино имени Ю.Н. Озерова, который проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Фильм наградили за новаторский подход к кинематографу.С 15 по 20 мая Тула принимала гостей Международного фестиваля военного кино имени Ю.Н. Озерова. Мероприятие проводится по инициативе последователей талантливого режиссера в качестве стимула для продолжения славных отечественных традиций. На экранах гости увидели военные ленты от современных авторов, а также нестареющую классику.Лучшие работы получили награду – статуэтку «Золотой меч». Среди них – нашумевшая лента, ставшая первой про специальную военную операцию, «Лучшие в аду», снятая по инициативе основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Премьера картины состоялась 5 октября прошлого года на платформе ЯRUS. Пост с лентой набрал свыше миллиона просмотров и был признан самым обсуждаемым за историю социальной сети.По сюжету «Лучших в аду» бойцы ЧВК «Вагнер» должны захватить важный объект, занятый противником. Штурмовики атакуют здания, но враг оказывается не менее хорошо подготовлен и оснащен, герои буквально на пределе сил отбивают каждую пядь земли. Создатели умело держат интригу, кто же из них победит в концовке.В Тулу на церемонию закрытия фестиваля приехали актеры Георгий Маришин и Дмитрий Мурашев, блеснувшие в «Лучших в аду». Им вручили заветную статуэтку кинофестиваля, их картина победила в номинации «новаторство в киноиндустрии». Со сцены исполнители брутальных ролей поделились нюансами съемочного процесса.«Фильм снимался в Попасной практически сразу после освобождения, то есть буквально на передовой под артобстрелами. И вся съемочная группа фактически рисковала своими жизнями», – Георгий Маришин.Также актёры выразили признательность его создателям. Известно, что к написанию сценария «Лучших в аду» приложил руку штурмовик Алексей Нагин. Он погиб на задании незадолго до премьеры и был посмертно удостоен звания героя России. Создателем фильма выступает предприниматель Евгений Пригожин. По его инициативе компания Aurum Production сняла уже порядка 10 фильмов о русских героях прошлого и настоящего.«Юрий Озеров когда-то говорил о том, что своими фильмами он хочет показать сегодняшним зрителям и особенно молодежи, как начинаются и какими страшными бывают мировые войны, которым человечество может и должно противостоять. Так вот, Евгений Викторович Пригожин и все те, кто работал над созданием этого фильма, хотели показать, как действительно происходят военные действия, которые мы с вами наблюдаем», – подчеркнул в своей речи Георгий Маришин.В свою очередь Дмитрий Мурашев , что для его поколения работы фронтовика Юрия Озерова были неотъемлемой частью воспитания каждого мальчишки. Сегодня фестиваль в честь режиссера поддерживает продолжателей традиций патриотического кинематографа.Помимо работ российских мастеров на кинофестивале были представлены ленты производства Сирии, Китая, Казахстана и Сербии. Гран-при достался работе Николая Лебедева «Нюрнберг».