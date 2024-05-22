В ближайшие пятницу и субботу, 24 и 25 мая, будет увеличен состав скоростного поезда «Ласточка», курсирующего по маршруту «Нижний Новгород – Москва».

В ближайшие пятницу и субботу, 24 и 25 мая, будет увеличен состав скоростного поезда «Ласточка», курсирующего по маршруту «Нижний Новгород – Москва». Об этом рассказала пресс-служба ГЖД – филиала ОАО «РЖД».24 мая поезд отправится из российской столицы в 20.50. В Нижний Новгород «Ласточка» прибудет в 1.13. Состав тронется в обратный путь 25 мая в 4.51 и приедет в Москву в 9.19.«Напомним, что всего за 4 месяца 2024 года «Ласточки» в сообщении с Нижним Новгородом перевезли почти 1,5 млн пассажиров, что на 17% больше, чем в прошлом году», - отмечается в сообщении пресс-службы компании.Также пассажирам напоминают, что оформить проездные документы можно в билетных кассах, на официальном сайте компании или с помощью специального мобильного приложения.