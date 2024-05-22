Медики транспортировали на вертолете 320 пациентов из Владимирской области за 4 года.

Пресс-служба ОДКБ сообщила, что за 4 года медики транспортировали 320 пациентов из Владимирской области на вертолете.Эти пациенты имели серьезные травмы, ожоги и острые состояния, и были перевезены из районных больниц в столицу региона или в специализированные федеральные центры в Москве и Нижнем Новгороде. В 2023 году из 80 эвакуированных пациентов 14 были детьми, причем самому младшему из них исполнился 1 год.