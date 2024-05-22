«Это вышло случайно»: ковровчанин, убивший свою возлюбленную, отправится за решетку 13 февраля...

«Это вышло случайно»: ковровчанин, убивший свою возлюбленную, отправится за решетку13 февраля 2024 года обвиняемый и его сожительница находились дома, где между ними возник конфликт: мужчина впал в ярость из-за того, что возлюбленная употребила спиртное.Рассердившись, он ударил её туристическим ножом, которым в это время ремонтировал рыболовные снасти. Он повредил ей бедренную артерию и вену, в результате чего началось обильное кровотечение.Фигурант вызвал скорую, но менее чем через 2 часа женщина скончалась в ГБУЗВО «Центральная городская больница города Коврова».Любопытно, что на заседании суда злоумышленник утверждал, что ударил сожительницу случайно...Как итог, - Ковровским городским судом вынесен приговор.«Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Теперь виновный отправится в колонию строгого режима на 7 лет.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений