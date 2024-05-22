Ливень с градом прогулялся: во Владимире затопило центр современного искусства Ливень с градом...

Ливень с градом "прогулялся": во Владимире затопило центр современного искусстваЛивень с градом накануне "прогулялся" по культурному пространству Владимира, затопив центр современного искусства.Потоки воды с проезжей части Большой Московской хлынули во дворы и на второстепенные улицы. Кадры горной реки, бурлящей на Девической, появились в телеграм-каналах.Там же сообщается, что такое случается не впервые. "Низовье" улицы подтапливает регулярно, ливневки не справляются, а из-за отсутствия бордюров река сточных вод выходит из берегов и заходит в здания.