Ливень с градом прогулялся: во Владимире затопило центр современного искусства
Ливень с градом...
Ливень с градом "прогулялся": во Владимире затопило центр современного искусства
Ливень с градом накануне "прогулялся" по культурному пространству Владимира, затопив центр современного искусства.
Потоки воды с проезжей части Большой Московской хлынули во дворы и на второстепенные улицы. Кадры горной реки, бурлящей на Девической, появились в телеграм-каналах.
Там же сообщается, что такое случается не впервые. "Низовье" улицы подтапливает регулярно, ливневки не справляются, а из-за отсутствия бордюров река сточных вод выходит из берегов и заходит в здания.