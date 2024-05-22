Одна из главных туристических зон Владимира по-прежнему в удручающем состоянии Летний сезон - на...

Одна из главных туристических зон Владимира по-прежнему в удручающем состоянииЛетний сезон - на старте, а вот одна из главных туристических зон Владимира - смотровая площадка на Пушкинском бульваре - по-прежнему в удручающем состоянии. Это отмечают и гости, и жители областного центра.- Не очень удовлетворительно. Последнее время ничего не ремонтируют. Точнее, не последнее время, а последний год.- Грунт хотя бы укрепили, чтобы всё это не съехало.Сделать красивые фото на смотровой сложно. В кадр обязательно попадут ограждения, которые установлены вдоль перил смотровой. Территория объявлена опасной зоной.Как гласит объявление, в исторической части продолжается обследование склонов. На смотровой вновь "обнажены" провалы. Кое-где плитка практически "ушла" вниз. А в воздухе "повис" вопрос ремонта памятника Владимиру Крестителю и Святителю Федору.Монумент по-прежнему огорожен и стянут тросами.Ещё в прошлом году специалисты пришли к выводу, что князь "движется". О точных сроках укрепления памятника (он, кстати, не является объектом культурного наследия) в мэрии не говорят. Но подчеркивают: "вопросом занимаются". На горизонте- уточнения "по казне". Князь Владимир все же надеется обрести подрядчика.Алексей Алёкин, консультант управления по связям с общественностью и СМИ администрации г. Владимира:- Идут работы по корректировке проектно-сметной документации. В дальнейшем будут объявлены торги. При этом ранее одни торги уже объявлялись. Но, к сожалению, на них никто не заявился. Надеемся, что с учётом корректировки на торги всё-таки заявится подрядная организация и работы будут выполнены.