Скончалась завотделением реанимации Владимирского онкодиспансера Марина Иванова В пресс-службе...

Скончалась завотделением реанимации Владимирского онкодиспансера Марина ИвановаВ пресс-службе Министерства Здравоохранения Владимирской области сообщили, что 20 мая 2024 года после тяжёлой болезни скончалась заслуженный врач РФ, заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии Владимирского клинического онкологического диспансера Марина Иванова. Ей было 58 лет.Марина Борисовна посвятила свою жизнь медицине. Под ее руководством внедрялись новые медицинские технологии, а также проводились анестезиологические пособия у самых сложных и тяжёлых больных.Прощание с Мариной Борисовной Ивановой состоится 22 мая в 14:00 в Вознесенском храме города Владимира.Фото: пресс-служба Министерства Здравоохранения Владимирской области