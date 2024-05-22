В 14-й пожарно-спасательной части города Коврова прошел День открытых дверей В Коврове, на...

В 14-й пожарно-спасательной части города Коврова прошел День открытых дверейВ Коврове, на территории 14-й пожарно-спасательной части прошел День открытых дверей.Спасатели рассказали гостям о работе огнеборцев, об устройстве современных автоцистерн, дали возможность примерить экипировку. Как отмечают в региональном управлении МЧС, Ковров известен своей историей борьбы с огнем.Город пережил три страшных пожара, в которых деревянные дома сгорали десятками и жителям города приходилось объединяться для того, чтобы остановить огонь.