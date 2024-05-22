Участок автодороги «Колокша – Кольчугино – Александров – Верхние Дворики» в Собинском районе отремонтировали. Протяженность обновленного участка – 2 км (от посёлка Ставрово до села

Участок автодороги «Колокша – Кольчугино – Александров – Верхние Дворики» в Собинском районе отремонтировали. Протяженность обновленного участка – 2 км (от посёлка Ставрово до села Ермонино). Эта дорога ведет к туристическим объектам, рассказали в пресс-службе правительства. А именно, к селу Жерехово, где есть усадьба Всеволжских с неоготическими башнями, а в деревне Орехово действует музей-усадьба «отца