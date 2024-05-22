Сегодня, 22 мая, в Экспоцентре открывается межрегиональная выставка «Владимирская весна».

Сегодня, 22 мая, в Экспоцентре открывается межрегиональная выставка «Владимирская весна». Об этом рассказала областного правительства.Организатором мероприятия выступает ТПП Владимирской области. В выставке принимают участие свыше 70 участников из 15 субъектов РФ. Посетителям представят семена, рассаду, дачные инструменты, одежду, обувь, подарки и сувениры и многое другое.«Владимирская весна» откроется в 10.00 и будет идти три дня.