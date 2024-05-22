Правоохранители задержали 20-летнего жителя Владимира.

Правоохранители задержали 20-летнего жителя Владимира. Молодого человека подозревают в угоне и покушении на угон автомобилей. Об этом рассказала УМВД России по региону.Инцидент произошёл в конце апреля в Меленках. Полицейские выяснили, что юноша был пьян и ночью забрался в стоящий на улице автомобиль ВАЗ. Парень попробовал завести легковушку, но не смог. Тогда он забрался в находившийся неподалёку «Грейт Уолл» и тоже не сумел уехать.Несмотря на неудачи, подозреваемый не оставил попыток угнать чужую машину. Вскоре он нашёл «Ладу» с оставленными в салоне ключами и отправился в путь. Владимирец добрался до села Дмитриево, где и бросил угнанный автомобиль.В настоящий момент в отношении юноши возбуждено уголовное дело.