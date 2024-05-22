Владимирец, обокравший женский монастырь на 90 тысяч рублей, отправится в тюрьму В деревне...

Владимирец, обокравший женский монастырь на 90 тысяч рублей, отправится в тюрьмуВ деревне Матвеевка 31-летний, ранее судимый мужчина устроился штукатуром для осуществления ремонтных работы в женском монастыре «Женский Скит Покрова на Колпи».Фигурант похитил оттуда 32 металлические трубы (строительные леса) стоимостью почти 90 тысяч рублей, предназначенные для ремонта храма.Злоумышленник был задержан и предстал перед судом.«Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину)», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.В итоге ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 2 месяца с отбыванием в колонии строгого режима.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений