Зафиксировано 2 млн нарушений.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, Владимирская область выписала штрафы автомобилистам на сумму 1 миллиард рублей. Камеры зафиксировали нарушения у 2 миллионов водителей, однако только 400 миллионов рублей поступило в казну. Это объясняется тем, что большинство нарушителей оплачивают штрафы в первые 20 дней, когда сумма уменьшается на половину, а также из-за технических проблем с пунктами весового контроля. В 2024 году собираемость штрафов выросла с 30 до 60% за первые 4 месяца.Деятельность камер обошлась областному бюджету в 390 миллионов рублей в 2023 году и около 500 миллионов в 2024 году из-за приобретения, установки и обслуживания новых комплексов видеофиксации.