Правоохранители задержали 32-летнего безработного жителя Вязниковского района.

Правоохранители задержали 32-летнего безработного жителя Вязниковского района. Мужчину подозревают в краже мобильного телефона у 44-летнего приятеля. Об этом рассказала УМВД России по Владимирской области.Было установлено, что потерпевший находился в гостях у вязниковца, где они вместе распивали алкогольные напитки. После застолья гражданин отправился домой, а наутро обнаружил пропажу мобильника.Подозреваемого оперативно задержали и нашли у него похищенный гаджет стоимостью 10 тыс. рублей. В настоящий момент в отношении вязниковца возбуждено уголовное дело.