Коллегия присяжных вынесла обвинительный вердикт в отношении 42-летнего жителя Орехово-Зуевского района. Его признали виновным в убийстве, совершённом в 2010 году на берегу Клязьмы во

Коллегия присяжных вынесла обвинительный вердикт в отношении 42-летнего жителя Орехово-Зуевского района. Его признали виновным в убийстве, совершённом в 2010 году на берегу Клязьмы во Владимире. Напомним, трагедия произошла 14 августа 2010 года. Компания друзей отмечала день рождения 26-летнего мужчины. Неподалёку распивал спиртное подсудимый, который подошёл к отдыхающим и попросил сигарету. Ему дали. Но вскоре он