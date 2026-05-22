Один бизнесмен так долго был весь в делах, что в один прекрасный момент понял, что больше он не выдержит. Тогда он продал весь свой бизнес, купил уединенный домик в глухой сибирской тайге и уехал туда жить. Где-то через полгода он слышит стук в дверь. Открывает и видит заросшего бородой мужика в ватнике. Мужик ему говорит:
-Слушай, я твой ближайший сосед, мой дом здесь недалеко, в двухстах километрах, а в субботу у меня день рождения, приходи в гости!
-С удовольствием, отвечает хозяин, я живу один уже полгода, уже слегка соскучился по обществу
-Отлично, говорит гость, только знаешь что, у нас тут народ пьет сильно
-Да ничего, я привык, могу выпить сколько угодно, чего угодно и где угодно
-А, хорошо. А, еще, у нас народ как выпьет, так в драку лезет
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еще анекдот!