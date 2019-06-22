Авиакомпания Аэрофлот сообщила, что начинает вывозить россиян из Грузии. С 8 июля рейсы перевозчика в эту страну полностью прекратятся.

Авиакомпания "Аэрофлот" сообщила, что начинает вывозить россиян из Грузии. С 8 июля рейсы перевозчика в эту страну полностью прекратятся. "Аэрофлот", как и другие авиакомпании, действует в соответствии с указом президента Российской Федерации Владимира Путина, который ради безопасности граждан РФ запретил полеты в Грузию.Число рейсов "Аэрофлота" в Грузию – 14 в неделю, передает РИА Новости. С настоящего момента главные усилия перевозчика будут направлены на вывоз российских туристов. В пресс-службе сообщили, что находящиеся в Грузии россияне, имеющие билет на 8 июля или более позднюю дату, могут без каких-либо доплат поменять билет и вернуться раньше, пока еще совершаются рейсы между Россией и Грузией. Также они могут вернуть полную стоимость билетов.Кроме того пассажиры, у которых в билете конечным пунктом значится Тбилиси, могут в пределах дат, указанных в билете, без дополнительных доплат поменять город назначения на Ереван или Владикавказ.