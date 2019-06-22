Российский полузащитник столичного ЦСКА Алан Дзагоев продлил контракт с московским клубом, 28-летний хавбек поставил подпись под соглашением, рассчитанным на два сезона – до лета 2021 года.

Российский полузащитник столичного ЦСКА Алан Дзагоев продлил контракт с московским клубом, 28-летний хавбек поставил подпись под соглашением, рассчитанным на два сезона – до лета 2021 года.Дзагоев стал игроком армейского клуба зимой 2008 года. В составе ЦСКА в минувшем сезоне принял участие в 11 играх во всех турнирах и отдал одну результативную передачу.Напомним, на сегодняшний день футболист восстанавливается после разрыва крестообразной связки правого колена, полученного в феврале в товарищеском матче с "Картахеной".⚡Алан #Дзагоев подписал новый контракт с #ЦСКА! https://t.co/Mf23h4xas6 pic.twitter.com/TcRWBgDx9q— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 21 июня 2019 г.