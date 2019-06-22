За океаном продолжается один из престижнейших футбольных турниров среди сборных команд - Кубок Америки. В матче второго тура соревнования определился ещё один досрочный участник плей-офф. Им стала команда Чили.

За океаном продолжается один из престижнейших футбольных турниров среди сборных команд — Кубок Америки. В матче второго тура соревнования определился ещё один досрочный участник плей-офф. Им стала команда Чили.В матче второго тура Кубка Америки чилийские футболисты встречались с командой Эквадора и одержали минимальную победу. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу Чили.Уже на восьмой минуте поединка полузащитник чилийцев Хосе Фуэнсалида открыл счёт в матче. На 26 минуте матча экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Антонио Валенсия выровнял положение, реализовав пенальти. Но исход был решён в начале второго тайма, когда другой манкунианец Алексис Санчес забил второй и решающий мяч и принёс Чили победу со счётом 2:1.Благодаря этому успеху чилийская сборная набрала 6 очков, возглавила турнирную таблицу группы "В" и досрочно оформила выход в плей-офф Кубка Америки. Эквадор имеет ноль очков на своём счету и последнее место. Между ними расположился Уругвай (4 очка) и Япония (1 балл).Отметим, что накануне в плей-офф пробилась также и сборная Колумбии.