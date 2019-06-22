Популярная певица Ольга Бузова старается держать в тайне подробности личной жизни. Однако наблюдательным поклонникам удалось раскрыть имя нового возлюбленного звезды.

Популярная певица Ольга Бузова старается держать в тайне подробности личной жизни. Однако наблюдательным поклонникам удалось раскрыть имя нового возлюбленного звезды.Несколько часов назад исполнительница опубликовала в личном микроблоге совместную фотографию с певцом Егором Кридом. На снимке музыкант придерживает артистку за талию и смотрит ей в глаза. "Наши встречи становятся приятной закономерностью", – обратилась Ольга Бузова к коллеге.Пользователи не смогли пройти мимо трогательного поста. Многие отметили, что звезды отлично смотрятся вместе, и предложили им написать совместную песню. "Очень мило смотритесь вместе. Запишите дуэт", "Красиваяпара", "Идеальные", "Вам нужен совместный клип", – написали пользователи.Другие подписчики засомневались в искренности героев фотографии. "И опять она со всем в обнимку, и в глаза смотрит... Фу, как это все искусственно", "Она так со всеми пишет", "Он еле руку на нее положил, даже не полностью. Никакого романа точно нет", – высказали свои мысли комментаторы.Сама телеведущая пока не прокомментировала слухи о романе с певцом. Напомним, что в прошлом состояла в романтических отношениях с футболистом Дмитрием Тарасовым. Их брак продлился с 2012 по 2016 год. Спустя несколько лет певица приняла участие в шоу "Замуж за Бузову", чтобы найти избранника. Победителем шоу стал сыровар Дмитрий Лебедев. Однако знаменитость решила разорвать отношения с мужчиной, как только узнала о том, что он обманывал и избивал свою бывшую возлюбленную.