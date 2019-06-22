В рамках товарищеского матча петербургский Зенит на поле стадиона Шпортцентрум в австрийском Санкт-Ульрих-ам-Пиллерзее разгромил инсбрукский Ваккер со счетом 6:1.

В рамках товарищеского матча петербургский "Зенит" на поле стадиона "Шпортцентрум" в австрийском Санкт-Ульрих-ам-Пиллерзее разгромил инсбрукский "Ваккер" со счетом 6:1.У победителей встречи по два мяча забили Олег Шатова (26-я, 27-я минуты) и Антон Заболотный (61, 66), а также по разу отличились Эмилиано Ригони (33) и Александр Ерохин (59), а у хозяев поля единственный мяч забил Александер Грюндлер, реализовавший пенальти на 11-й минуте.Напомним, следующий матч сине-бело-голубые проведут во вторник, 25 июня. Соперником подопечных Сергея Семака станет болгарский "Левски".