Екатерина Климова выложила новый пост в Instagram. Люди разгадали тайный посыл, который так хотела скрыть звезда.

Екатерина Климова выложила новый пост в Instagram. Люди разгадали тайный посыл, который так хотела скрыть звезда.На видео актриса едет за рулем в забавной маске для лица. На этот раз выбор пал на мордочку тигра.Поклонникам ролик очень понравился. "Чупака, ты ли это?", "Тигруля на выезде", "Водители в пробке в ауте!", "Когда вечер прошел на ура, а утром надо на работу", "Гаишники скажут: не похожи на фото в водительском удостоверении!", – шутили подписчики.Но самые верные фанаты, наоборот, опечалились. Зная, что происходит в личной жизни Екатерины, они сразу поняли, что это лишь попытка скрыть свои настоящие чувства. Тем более, слышно, что в машине громко играет песня Аллы Пугачевой "Не отрекаются, любя".Каждый пытался поддержать артистку. "Бедняга, видно, что устала эмоционально", "Маска маской, а песней все сказано. Когда плачут глаза, никакая маска не поможет", "Да,разочарование оставляет пустоту! Я плачу! Честно!", – сочувствовали понимающие поклонники."Умело спрятана грусть!", – подытожила пользователь сети.Напомним, 27 мая Климова подала заявление на развод с Гелой Месхи, которое было зарегистрировано в Хамовническом районном суде. 10 июня была проведена беседа с супругами. Заседание по бракоразводному процессу состоится в конце июня.