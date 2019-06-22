В Махачкале прошла конференция регионального отделения Общероссийского народного фронта. На встрече эксперты подвели итоги общественного мониторинга по исполнению президентских указов, а также проанализировали, как изменилась ситуация после их вмешательств.

В Махачкале прошла конференция регионального отделения Общероссийского народного фронта. На встрече эксперты подвели итоги общественного мониторинга по исполнению президентских указов, а также проанализировали, как изменилась ситуация после их вмешательств.Речь шла о питании в школах и детских садах, состоянии поликлиник и фельдшерских пунктов, лекарственном обеспечении и дефиците медицинских кадров. Также подняли тему обманутых дольщиков и переселенцев из ветхого и аварийного жилья. На конференции также обновили состав регионального штаба ОНФ, сообщает телеканал "Россия 24".