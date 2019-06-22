Минсельхоз выделит Курганской сельскохозяйственной академии 200 миллионов рублей. Об этом заявил глава ведомства Дмитрий Патрушев во время визита в Курган. Деньги планируют направить уже в июле.

Минсельхоз выделит Курганской сельскохозяйственной академии 200 миллионов рублей. Об этом заявил глава ведомства Дмитрий Патрушев во время визита в Курган. Деньги планируют направить уже в июле.Также запланированы мероприятия по оптимизации работы учебного заведения, ремонту, увеличению числа студентов и выплатам стипендий. Сейчас у академии — одна из наибольших кредиторских задолженностей среди аграрных вузов.В ходе поездки Патрушев осмотрел аудитории и студенческое общежитие, а также пообщался и с врио губернатора Курганской области.Следующим пунктом министра сельского хозяйства стал Челябинск, передает телеканал "Россия 24". В южноуральской столице Патрушев посетил аграрный университет и одну из крупнейших птицефабрик региона. Также на личной встрече глава региона и министр сельского хозяйства обсудили основные направления развития агропромышленного комплекса и вопросы поддержки аграриев.