Мужчина скончался на станции Коломенская Павелецкого направления Московской железной дороги после того, как его травмировал проходящий электропоезд.

Мужчина скончался на станции "Коломенская" Павелецкого направления Московской железной дороги после того, как его травмировал проходящий электропоезд.Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировала старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР Елена Марковская.По ее словам, 31-летний мужчина был сбит электричкой Барыбино – Москва при попытке взобраться на платформу станции "Коломенская".