В городе Сатка под Златоустом, расположенном на западе Челябинской области, полыхает кровля трехэтажного жилого дома. Общая площадь возгорания составляет 1 тысяча квадратных метров.

В городе Сатка под Златоустом, расположенном на западе Челябинской области, полыхает кровля трехэтажного жилого дома. Общая площадь возгорания составляет 1 тысяча квадратных метров. О происшествии сообщили представители МЧС России.Сообщение о пожаре в жилом доме на улице Кирова в городе Сатка поступило на пульт в 00:49 по местному времени (22:49 по времени Москвы). Еще до прибытия пожарных из дома самостоятельно вышли 60 человек. Спасатели вывели из здания еще 15 человек. Они временно размещены в здании горно-керамического колледжа.Пожару присвоен второй ранг сложности. В борьбе с огнем участвуют 47 человек личного состава и 16 единиц специальной техники, передает РИА Новости.В результате ЧП никто не пострадал.