Бывшая участница скандального телепроекта Татьяна Африкантова рассказала, что в Туапсе неизвестный напал на нее с кулаками. Звезда Дома-2 получила серьезные травмы.

Бывшая участница скандального телепроекта Татьяна Африкантова рассказала, что в Туапсе неизвестный напал на нее с кулаками. Звезда "Дома-2" получила серьезные травмы.Во время отдыха на пляже к Татьяне Африкантовой подошел незнакомый мужчина, который потребовал вернуть ему личные вещи. Бывшая участница "Дома-2" ответила, что ничем не может ему помочь, однако собеседник оказался настойчивым.По словам женщины, дебошир был сильно пьян. "Я знаю, что опасно общаться с пьяными людьми и что-то им доказывать. Но все-таки сказала ему, что ничего из его личных предметов не трогала", – поделилась Татьяна Африкантова.Незнакомец не поверил женщине, и набросился на нее с кулаками. Сначала он попытался отобрать у мобильный телефон. "У меня распухли руки, не чувствую пальцев. Никто мне даже не помог", – вспомнила участница проекта. Женщине удалось самостоятельно отбиться от нападавшего.В конце концов мужчина смог отыскать личные вещи. Они нашлись недалеко от того места, где находилась Татьяна Африкантова. После этого незнакомец скрылся.Бывшая участница телешоу показала журналистам последствия нападения: многочисленные синяки на руках и ногах. Кроме того, дебошир сломал ее солнцезащитные очки. "Между прочим, очень дорогие", – добавила она.