Недавно Анастасия Волочкова приехала в курортный город Анапу с грандиозным шоу Клоун и балерина. Тансовщица не смогла скрыть всю критичность своего финансового положения.

Недавно Анастасия Волочкова приехала в курортный город Анапу с грандиозным шоу "Клоун и балерина". Тансовщица не смогла скрыть всю критичность своего финансового положения.После представления балерины поползли неприятные слухи. Поклонники подозревают, что у примы большие проблемы с финансами.В Анапе она сняла себе довольно скромную гостиницу для проживания. Стоимость одной ночи составила около четырех тысяч рублей.Перед выступлением Волочкова отказалась от услуг визажиста. Как сообщает , в этот раз макияж она делала самостоятельно, сидя прямо между рядами у сцены.Экономия коснулась и трансфера. Обычно звезда отдает предпочтение в пользу бизнес-класса, но на этот раз предпочла эконом в обе стороны.Отметим, что шоу "Клоун и балерина" Анастасия Волочкова и ее партнер Николай Челноков поставили всего две недели. В Анапе концерты прошли при полном аншлаге. Билеты стоили в районе двух тысяч рублей."Анапа – блестящий город. В нем живут самые хорошие люди", – поделилась балерина, слова которой приводит "Пятый канал".Напомним, ранее мэр солнечного города запретил тратить бюджетные средства на выступление танцовщицы. Несмотря на это Волочкова все равно приехала в черноморский город и выступила со своей программой в черноморском городе.