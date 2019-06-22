Пароход с первой партией косаток и белух, выпущенных из китовой тюрьмы, отплыл из Хабаровска в Николаевский район.

Пароход с первой партией косаток и белух, выпущенных из "китовой тюрьмы", отплыл из Хабаровска в Николаевский район. Далее млекопитающих отвезут к мысу Перовского в Сахалинском заливе. Именно там их выпустят на волю, сообщает телеканал "Россия 24".Вопрос о судьбе косаток и белух ранее направил Владимиру Путину известный французский океанолог и защитник Мирового океана Жан-Мишель Кусто. Во время "Прямой линии" показали кадры погрузки животных в контейнеры. Между тем в "китовой тюрьме" остается еще девять косаток и 81 белуха.