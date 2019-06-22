Третий день в столице Грузии бушуют массовые беспорядки, разгоревшиеся после скандала с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым. Президент России Владимир Путин запретил авиакомпаниям летать в страну. За неделю до этого в Грузию прибыла вокалистка группы А’Студио Кети Топурия вместе с бывшим супругом и дочерью.

Третий день в столице Грузии бушуют массовые беспорядки, разгоревшиеся после скандала с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым. Президент России Владимир Путин запретил авиакомпаниям летать в страну. За неделю до этого в Грузию прибыла вокалистка группы А’Студио Кети Топурия вместе с бывшим супругом и дочерью.15 июня дочери певицы Оливии исполнилось четыре года. В честь важного события Кети Топурия решила на время помириться с бывшим мужем, бизнесменом Львом Гейхманом. Экс-супруги вместе организовали большой праздник для дочери в Грузии.Торжество проходило в парке. Гостей ожидал большой стол с пирожными и многоярусным тортом. Артистка позвала аниматоров в костюмах любимых героев девочки. Дети участвовали в конкурсах и демонстрировали свои таланты. Вечером родители Оливии устроили мини-сюрприз – небольшой салют.Фотографии с мероприятия появились в социальных сетях. Пользователи поздравляли наследницу , желали ей успехов и здоровья. "С днем рождения, принцесса! Пусть все твои мечты сбудутся, и ты станешь артисткой, как мама", "Красивые родители – красивый ребенок, что еще сказать. Счастья всей семье", – передает слова комментаторов .Спустя несколько дней в Грузии начались массовые беспорядки. Внутриполитическая ситуация обострилась после того, как на Генеральной Ассамблее православия депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял место председателя правительства. Радикалы устроили штурм здания парламента. В результате пострадали 240 человек, 102 из них были доставлены в больницу.Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова порекомендовала россиянам отложить поездки в страну, так как власти не могут гарантировать безопасность туристов. Накануне стало известно, что президент Владимир Путин запретил авиакомпаниям возить россиян в Грузию.