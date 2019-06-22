Состояние Бари Алибасова вызывает опасения у врачей. У продюсера серьезные провалы в памяти, он с трудом узнает родных. Впрочем, некоторые подозревают: вся история с отравлением больше похожа на пиар. Что происходит на самом деле, расскажет сам артист в студии программы Привет, Андрей!.

Состояние Бари Алибасова вызывает опасения у врачей. У продюсера серьезные провалы в памяти, он с трудом узнает родных. Впрочем, некоторые подозревают: вся история с отравлением больше похожа на пиар. Что происходит на самом деле, расскажет сам артист в студии программы "Привет, Андрей!"."Сегодня мы всей страной будем возвращать память Бари Каримычу!" — предлагает ведущий вечернего шоу на телеканале "Россия" Андрей Малахов.Алибасов появляется в студии в коляске в сопровождении артистов группы "На-на". Выглядит слабым, рассеянным, и будто не понимает, где находится. Уже в начале программы Бари Алибасов шокирует гостей и зрителей: знаменитый продюсер не узнает своих близких.- Ольгу вы узнаете?- Я — дочь!- Какая из них?- Сейчас вам легче?- А вы кто?Пять дней в медикаментозной коме. По официальной версии, Бари Алибасов отравился: выпил вместо сока чистящее средство. В итоге получил химический ожог пищевода. Впрочем, появилась и другая версия.- В живот делали какие-то уколы?- Показать?Эксклюзивные кадры из квартиры шоумена: он винит во всем врачей.- Вон, пошли все вон! Я четыре дня лежал в коме после твоих уколов!Расскажет Алибасов и об отношениях с родным сыном: за что он выгнал его из дома и удалось ли им помириться.В студии у Андрея Малахова и воспоминания о том, что видел продюсер во время пребывания в коме.- Я потерял свою бошку! Я вообще перестал существовать!Тяжелое отравление или грандиозный пиар перед гастрольным туром в честь 30-летия группы.Об этом и не только — завтра, 22 июня, в 17.40 в программе "Привет, Андрей!" на телеканале "Россия 1".