Даже на выходных звезды не дают поклонникам заскучать. Дни.ру собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 22 июня 2019 года.

Даже на выходных звезды не дают поклонникам заскучать. "Дни.ру" собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 22 июня 2019 года.Популярная певица Ольга Бузова старается держать в тайне подробности личной жизни. Однако наблюдательным поклонникам удалось раскрыть имя нового возлюбленного звезды.Несколько часов назад исполнительница опубликовала в личном микроблоге совместную фотографию с певцом Егором Кридом. На снимке музыкант придерживает артистку за талию и смотрит ей в глаза. "Наши встречи становятся приятной закономерностью", – обратилась Ольга Бузова к коллеге.Материал дополняется.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 22 июня 2019 года, читайте в и специальных .