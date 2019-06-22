Утром в пятницу, 21 июня, не менее пяти рабочих пострадали в результате пожара, вспыхнувшего на нефтеперерабатывающем заводе Philadelphia Energy Solutions, который располагается в южной части Филадельфии (штат Пенсильвания, США).

Утром в пятницу, 21 июня, не менее пяти рабочих пострадали в результате пожара, вспыхнувшего на нефтеперерабатывающем заводе Philadelphia Energy Solutions, который располагается в южной части Филадельфии (штат Пенсильвания, США).Как уточняют пожарные, возгорание до сих пор не удалось полностью взять под контроль. В окрестностях завода уровень загрязнения воздуха находится в пределах нормы, передает ТАСС.Ранее телекомпания NBC сообщала о крупном пожаре, вспыхнувшем на Philadelphia Energy Solutions. По словам местных жителей, в непосредственной близости от завода были слышны взрывы.НПЗ принадлежит нефтяной компании Sunoco, чья штаб-квартира находится в Филадельфии.